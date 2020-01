Damascus hekelt Amerikaanse aanval, Syrische oppositie juicht

Het Syrische regime, een bondgenoot van Iran, hekelt de Amerikaanse aanval waarbij de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen. Damascus ziet in de aanslag een “ernstige escalatie” voor het Midden-Oosten. Soleimani’s steun aan het Syrische leger in diens strijd “tegen terreur zal niet vergeten worden”, aldus Bashar al-Assad in een reactie. De Syrische oppositie in ballingschap is dan weer opgetogen over de dood van de Iraanse generaal. Voor Assad bewijst de aanslag op Soleimani dat de Verenigde Staten terrorisme steunen, zorgen voor chaos en verantwoordelijk zijn voor de instabiliteit in de regio. Dat schrijft de Syrische president in een condoleancebrief aan de Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei. “De herinnering aan de martelaar Soleimani zal onsterfelijk blijven in het bewustzijn van het Syrische volk”, schreef Assad.

In de Syrische burgeroorlog vechten Iran en milities met banden met Teheran aan de zijde van het regeringsleger. Soleimani was regelmatig in Damascus om de acties van de pro-Iraanse krachten in het land te coördineren.

De voornaamste coalitie van Syrische oppositiepartijen in ballingschap heeft de dood van Soleimani toegejuicht. In een persbericht klinkt het dat ze daarin “het einde zien van een van de grootste oorlogscriminelen” van Syrië en de regio. Zijn dood is “een zware klap, die aantoont dat de wereld, als daar de wil toe is, Iran kan stoppen en de Syrische burgers kan beschermen”, tweette Nasr Hariri, leider van de oppositie in ballingschap.

