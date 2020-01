Conflict VS-Iran – “Aanslag op Iraanse generaal moest oorlog stoppen, niet om er een te starten”

De Amerikaanse beslissing om een machtige Iraanse generaal te doden, moest een “oorlog stoppen”. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag gezegd tijdens een persconferentie in Florida. “We ondernamen actie om een oorlog te stoppen, niet om een oorlog te starten”, aldus Trump. Hij gaf zijn goedkeuring om Qassam Soleimani, de leider van de Iraanse Quds-brigade, te doden in Bagdad. De Verenigde Staten willen vrede, partnerschappen en vriendschappen met andere landen, beweerde Trump vanuit Florida. Soleimani was bezig een aanslag voor te bereiden op Amerikaanse diplomaten, en moest dus uit de weg geruimd worden. “Als dat al vroeger gebeurd was, waren vele levens gered kunnen worden”, aldus Trump. Zijn voorgangers George W. Bush en Barack Obama zouden ook de kans gehad hebben Soleimani te doden, maar zagen daarvan af vanwege de consequenties voor de hele regio die de dood van de machtige generaal met zich zou meebrengen.

Trump voegde eraan toe dat Washington niet uit is op een ander regime in Iran, maar hij voegde er wel aan toe dat hij “bereid is gelijk welke actie die nodig is te nemen, en dat is in het bijzonder van toepassing op Iran”.

bron: Belga