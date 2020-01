Chemische geur in Antwerpen en omgeving door probleem bij bedrijf in de haven

In Antwerpen en omgeving hebben de brandweer en andere hulpdiensten vrijdag heel wat oproepen gekregen voor een vreemde, chemische geur. Volgens de stad Antwerpen is er geen reden tot paniek en hebben metingen door de brandweer uitgewezen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het probleem zou ontstaan zijn bij een bedrijf in de haven. Wat de oorzaak precies is, maakte de stad vrijdagavond niet bekend. De geurhinder kan wel nog even duren, klinkt het. “De hulpdiensten, de afdeling Milieu-Inspectie van de Vlaamse overheid en het bedrijf in kwestie proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, luidt het bij de stad.

bron: Belga