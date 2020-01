Aanval op luchthaven van Bagdad – Pentagon bevestigt dat Trump bevel gaf om Iraanse generaal te doden

Het Pentagon heeft bevestigd dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel heeft gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleiman te doden. Hij kwam vrijdag om bij een raketaanval op de luchthaven van Bagdad. In totaal stierven minstens acht mensen, onder wie ook de nummer twee van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis Drie raketten werden afgevuurd op een konvooi van al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven van Bagdad.

Soleimani is een van de dodelijke slachtoffers. Maar ook de nummer twee van al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, kwam om bij de raketaanval, net zoals vier andere leden van de militie. In totaal stierven minstens acht mensen.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de dood van Soleiman bevestigd. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen.

De militie spreekt over een “Amerikaanse aanval” en ondertussen heeft het Pentagon bevestigd dat de VS achter de aanval zitten. “In opdracht van de president heeft het Amerikaanse leger beslissende, defensieve maatregelen genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden”, stelt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een mededeling. Trump tweette al een foto van de Amerikaanse vlag, zonder verdere commentaar te geven. De raketaanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats, waar Iran volgens Trump achter zat.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif noemde de Amerikaanse aanval een “dwaze escalatie” en “extreem gevaarlijk”. “De VS dragen alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun malafide avonturisme”, klinkt het. In Iran zal de nationale veiligheidsraad vrijdag een spoedzitting houden om de aanval, “die tot het martelaarschap van Soleiman leidde”, te onderzoeken, laat het ministerie weten.

Bron: Belga