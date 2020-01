Aanval op luchthaven van Bagdad – Amerikaans Congres niet op hoogte gebracht van aanval op Soleimani

President Donald Trump heeft het Amerikaanse Congres niet op de hoogte gebracht van de aanval in Irak die leidde tot de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Dat stelt de Democratische voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, Eliot Engel. “Deze aanval vond plaats zonder het Congres op de hoogte te brengen of te consulteren”, schrijft Engel in een mededeling. “Doorgaan met een dergelijk ernstige actie zonder het Congres te betrekken, brengt zware juridische problemen met zich mee en is een belediging voor de bevoegdheden van het Congres.”

De Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff waarschuwt dan weer voor een escalatie van het conflict met Iran. “Soleimani is verantwoordelijk voor enorm veel geweld, maar de mensen in Amerika willen geen oorlog met Iran”, zei hij.

Bron: Belga