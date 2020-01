Aanval op luchthaven van Badgad – Republikeinen loven “moed” van Trump

De Amerikanen loven donderdagavond (plaatselijke tijd) de “moedige actie” van Donald Trump, nadat hij het bevel gaf om de Iraanse generaal Qassem Soleiman te doden met een raketaanval in Irak. De Democraten waarschuwen dan weer voor een escalatie van het het conflict met Iran en laten weten dat het Congres niet op de hoogte was van de plannen voor de aanval. “Ik ben blij met de moedige aanval van president Donald Trump tegen de Iraanse agressie”, aldus Senator Lindsey Graham op Twitter. “Aan de Iraanse regering: als jullie meer willen, zullen jullie meer krijgen. Als de Iraanse agressie voortgaat en als ik zou werken in een Iraanse olieraffinaderij, zou ik eraan denken om me om te scholen.”

Volgens Senator Marco Rubio is de beslissing van de US conform aan de waarschuwingen die Iran heeft gekregen. “Ze hebben beslist om de waarschuwingen te negeren want ze geloofden dat de Amerikaanse president niet kon handelen door onze interne tegenstellingen. Ze hebben de situatie zeer slecht ingeschat.”

De raketaanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats, waar Iran volgens Trump achter zat. Het Pentagon zei in een mededeling dat “het Amerikaanse leger in opdracht van de president beslissende, defensieve maatregelen heeft genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden”.

Bron: Belga