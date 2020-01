Zoektocht naar vermiste jongeman in Vilvoorde stopgezet

De zoektocht in Vilvoorde naar de 21-jarige Frederik Vanclooster is deze namiddag kort na 16.00 uur stopgezet. Dat meldt de politie. Morgen zal er opnieuw gezocht worden naar de jongeman die in de nacht van 31 op 1 januari verdwenen is. Voorlopig is er nog geen enkel spoor van de jongen. De 21-jarige Vanclooster werd voor het laatst gezien op woensdagochtend 1 januari rond 3 uur, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De 1,94 meter grote en normaal gebouwde jongeman heeft bruin haar, droeg een bril met ronde glazen, een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.

Woensdagnamiddag en -avond hadden tientallen vrijwilligers al een spontane zoekactie gehouden en deze voormiddag werd een nieuwe zoekactie op het getouw gezet, ditmaal gecoördineerd door de Cel Vermiste Personen. Honderden vrijwilligers doorzochten daarbij de omgeving van de Kruitfabriek en de weg naar de woning van Frederik Vanclooster. Rond 13.00 uur kwam een einde aan die speurtocht, zonder resultaat.

De politie en de Civiele Bescherming hadden intussen ook twee sonarboten laten aanrukken om op het kanaal Brussel-Schelde naar de verdwenen jongeman te zoeken. Die speurtocht werd vannamiddag kort na 16.00 uur ook stopgezet maar wordt morgen verdergezet.

