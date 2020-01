Zelzate schaft concessie voor kindergraven af

De Oost-Vlaamse gemeente Zelzate schaft de concessie op kindergraven af. “Mensen die een kind verliezen, hebben het al zwaar genoeg”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). De gemeenteraad van Zelzate nam de beslissing op 30 december. “We schrappen de belasting omdat we vinden dat mensen die een kind verliezen, het al zwaar genoeg hebben. Voor de gemeente gaat het om een maatregel die maar enkele honderden euro’s kost”, zegt Meuleman.

De afschaffing van de belasting is vooral symbolisch. “Ik hoop oprecht dat er zo weinig mogelijk inwoners geconfronteerd worden met het verlies van een kind. De afgelopen vijf jaar zijn er zes kindjes begraven in Zelzate. We zien dat mensen vaker kiezen voor crematies”, zegt de burgemeester aan VRT NWS. “De dood van een kind zorgt op zich al voor zo’n enorm zware emotionele impact, daar een belasting op innen is bijna misdadig.”

bron: Belga