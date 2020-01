Standard ontbindt contract van Pocognoli

Sébastien Pocognoli is een vrije speler. Zijn contract bij Standard is in onderling overleg ontbonden. Dat bevestigt de club vandaag. “Onze club wil Sébastien bedanken voor alles wat hij het stamnummer 16 heeft bijgebracht tijdens zijn verschillende passages bij de Rouches en wenst hem het beste toe in zijn verdere profcarrière”, luidt het.

De 32-jarige Pocognoli was in de zomer van 2017 teruggekeerd naar Standard, waar hij eerder in de jeugd voetbalde en tussen 2010 en 2013 het mooie weer maakte. De linksachter kreeg het eerste seizoen nog heel wat speeltijd maar vanaf het najaar van 2018 verdween hij, mede door blessureleed, helemaal uit beeld. Dit seizoen werd de 13-voudige international niet meer gebruikt door Michel Preud’homme.

