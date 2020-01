Réginal Goreux (Standard) ruilt spelersplunje voor opleidingscentrum

Réginal Goreux zet op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn spelerscarrière. Hij blijft wel actief bij Standard in het opleidingscentrum van de Rouches. Dat bevestigt de club.

Goreux kwam in 1994 op 7-jarige leeftijd bij Standard. Nadat hij alle jeugdreeksen doorliep, debuteerde de rechterflankverdediger in 2007 voor de A-ploeg. Op zijn palmares staan twee Belgische landstitels (2008 en 2009) en drie Bekers van België (2011, 2016 en 2018). Hij speelde ook in Rusland voor Samara en Rostov.

De Haïtiaanse aanvaller, die al enige tijd een trainerscursus volgt, zal vanaf nu toetreden tot de staff van de U18 en de U21 waar zijn rol erin zal bestaan om jonge talenten te omkaderen en zijn ervaring als profspeler op het hoogste niveau te delen en zo hun overgang naar de A-kern te vergemakkelijken. Hij zal ook als missie hebben om de algemene functionering van de Luikse Academie te analyseren met als doel de doorstroming van jonge spelers naar de A-kern te optimaliseren.

Zijn eerste opdracht wordt het vergezellen van de U21 op stage in Qatar, waardoor hij direct de staff van de beloften zal vervoegen.

“Standard de Liège wil Réginal hartelijk bedanken voor alles wat hij onze club heeft bijgebracht gedurende de laatste 25 jaar en wenst hem het beste toe in zijn nieuwe functies binnen ons Opleidingscentrum”, luidt het.

Bron: Belga