Nieuwe regering in Oostenrijk zet in op klimaat en lagere belastingen

Het regeerakkoord dat Sebastian Kurz (ÖVP) met de Oostenrijkse Groenen heeft onderhandeld, zet in op ambitieuze klimaatplannen en een lagere inkomstenbelasting. De twee partijen mikken op een klimaatneutraal Oostenrijk tegen 2040, en dus tien jaar eerder dan de rest van de Europese Unie. Kurz leidde ook al de vorige regering, met de extreemrechtse FPÖ, tot die in mei vorig jaar ten val kwam over Ibizagate. Tegen 2030 moet alle elektriciteit in Oostenrijk uit hernieuwbare energie komen, en de inkomstenbelasting voor Oostenrijkers die weinig verdienen daalt van 25 naar 20 procent. Ook de andere belastingstarieven dalen. De coalitie wil een begroting in evenwicht.

De twee partijen moeten wel nog een akkoord vinden over de tarifering van CO2-uitstoot.

Ze kwamen wel een “nieuwe migratiestrategie” overeen – migratie gold bij de start van de onderhandelingen als een moeilijk thema. Doel van de nieuwe strategie is een duidelijke scheiding van asielzoekers en arbeidsmigranten. Voor die laatste groep wordt het makkelijker toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, asielzoekers wier aanvraag afgekeurd werd zullen consequent teruggestuurd worden.

De achterban van de Groenen moet zaterdag stemmen over dit akkoord, maar er bestaat weinig twijfel dat het goedgekeurd zal worden. Volgende week al kan president Alexander Van der Bellen dan de eerste coalitie tussen ÖVP en Groenen de eed laten afleggen.

bron: Belga