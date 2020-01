Nieuw-Zeelandse gletsjers kleurden bruin door bosbranden in Australië

De rook van de bosbranden in Australië heeft de kust van Nieuw-Zeeland bereikt, zo’n 2.000 kilometer verder. Gletsjers die normaal wit zijn, hadden tijdelijk een karamelachtige kleur. Dat melden weerdiensten en blijkt uit foto’s op de sociale media. Die rook, die wrang ruikt, is gisteren voor het eerst waargenomen in de regio. In andere streken is de zon opgekomen als een rode of goudkleurige bol, afhankelijk van de dikte van de rookwolken. “Rook die 2.000 km over de Tasmanzee heeft gereisd, is duidelijk te zien boven het zuidelijke eiland”, aldus de Nieuw-Zeelandse meteorologische dienst op Twitter. “In de zwaarst getroffen gebieden is de zichtbaarheid slechts 10 km.” Vanmorgen meldde de meteorologische dienst op Twitter dat de meeste rook weggedreven was. “De zonsondergang donderdag kan nog altijd een tikkeltje oranje hebben, afhankelijk van waar in het land.”

Al sinds september woeden in Australië zware bosbranden. In het zuidoosten van het land zijn die de laatste weken nog intenser geworden, met verschillende dodelijke slachtoffers.

Bron: Belga