Libanon gaat voormalige Renault-topman eventueel zelf berechten

Libanon gaat Carlos Ghosn eventueel zelf berechten, zo blijkt uit verklaringen van de ontslagnemende Libanese minister van Justitie, Albert Sarhan. Als Japan zijn uitlevering vraagt, dan zal Libanon daar niet op ingaan, klonk het in een telefonisch onderhoud met het financiële persagentschap Bloomberg. Libanon gaat dan wel de aanklacht tegen de voormalige autobons laten onderzoeken door een Libanees rechter, bevestigt Sarhan. Er bestaat geen uitleveringsverdrag tussen Japan en Libanon.

Intussen raakte bekend dat er via Interpol een arrestatiebevel tegen Ghosn is uitgevaardigd.

De voormalige topman van de autobedrijven Nissan en Renault vluchtte twee dagen geleden vanuit Japan naar Libanon met een privévliegtuig. Ghosn, geboren in Brazilië uit Libanese ouders, heeft zowel de Libanese als Franse nationaliteit. Hij zat al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Eerst in de gevangenis maar de jongste maanden was hem huisarrest opgelegd. Zijn vlucht naar zijn thuisland kwam als een complete verrassing.

bron: Belga