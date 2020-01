LeBron James leidt Lakers op nieuwjaarsdag voorbij Phoenix

LeBron James is het nieuwe jaar gestart met een klinkende prestatie. De vedette van de Los Angeles Lakers was in de thuiswedstrijd tegen Phoenix goed voor zijn achtste triple-double van het seizoen. Met 31 punten, 13 rebounds en 12 assists had ‘King James’ een groot aandeel in de 117-107 overwinning tegen de Suns. Anthony Davis was met 26 punten en 11 rebounds eveneens op de afspraak in het Staples Center, waar bezoeker Devin Booker zich met 32 punten tot topschutter van de avond kroonde. Voor de Lakers was het de derde zege op rij, de 27e in 34 wedstrijden. De Californiërs verstevigden hun eerste plaats in de Western Conference.

Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, behaalde een nipte 106-104 overwinning tegen Minnesota. De Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo was bij de Bucks goed voor 32 punten en 17 rebounds.

Bron: Belga