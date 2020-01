Erdogan en Trump telefoneren over Syrië en Libië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gebeld met de Amerikaanse president Donald Trump. Ze praatten onder meer over de situatie in landen in burgeroorlog Syrië en Libië, zegt het ministerie van Communicatie vandaag. Korte tijd daarvoor had het Turkse parlement een militaire operatie in Libië goedgekeurd. Erdogan mag nu een jaar lang Turkse soldaten naar het Noord-Afrikaanse land sturen. De twee leiders benadrukten het belang van diplomatie en kwamen overeen hun samenwerking op te voeren, klinkt het nog. Erdogan verzekerde Trump dat hij de aanval op de Amerikaanse ambassade in Irak betreurde en zei dat hij tevreden is dat de protesten voorbij zijn.

Als reactie op de Amerikaanse bombardementen op een sjiitische militie vorig weekend drongen dinsdag honderden betogers de groene zone in Bagdad binnen om de Amerikaanse ambassade te bestormen. De gemoederen zijn er inmiddels bedaard.

Erdogan bezocht zijn Amerikaanse evenknie midden november in Washington. In de marge van de recente NAVO-top in Londen hadden ze weer een ontmoeting. Ondanks verschillende twistpunten hebben Trump en Erdogan goede persoonlijke relaties.

bron: Belga