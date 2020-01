Egypte scherp voor Turkse militaire operatie in Libië

Egypte, een rivaal van Turkije in de regio, heeft de goedkeuring in het Turkse parlement veroordeeld van een militaire operatie in Libië. Het land waarschuwde voor de gevolgen van de Turkse beslissing. “Egypte veroordeelt in de felste bewoordingen deze stap, die ingaat tegen de resoluties van de Verenigde Naties”, klinkt het in een persbericht. “De Arabische Republiek Egypte waarschuwt ook voor de repercussies van een Turkse militaire interventie in Libië. Ze bevestigt dat deze interventie een negatieve invloed zal hebben op de stabiliteit in de regio van de Middellandse Zee.”

Het Turkse parlement keurde vandaag een motie goed die een militaire operatie in Libië toelaat, dat geteisterd wordt door een burgeroorlog. Turkije is een bondgenoot van de door de VN gesteunde regering van nationale eenheid in Tripoli. Volgens Ankara is het die regering die vroeg om de Turkse troepen. De internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj strijdt om de macht met een rivaliserende regering in het oosten van het land, die geleid wordt door de militaire leider Khalifa Haftar.

De troepen van Haftar krijgen de steun van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, twee regionale rivalen van Ankara.

bron: Belga