Eén kindje in Antwerps vondelingenschuif gelegd in 2019

In de vondelingenschuif van de vzw Moeders voor Moeders in het Antwerpse Borgerhout is in 2019 één kindje terechtgekomen. Volgens Moeders voor Moeders ging het om een jongetje in goede gezondheid. Het kindje kreeg de (tijdelijke) naam Johannes. De vondeling in kwestie is voor alle duidelijkheid een ander kindje dan dat waarover in maart 2019 in verschillende media werd bericht. Toen ging het om een baby die werd achtergelaten in de inkomhal van een appartementsgebouw. De Poolse moeder werd later geïdentificeerd en had naar eigen zeggen nog nooit van de vondelingenschuif gehoord. Ze zal nog voor de rechtbank moeten verschijnen voor het achterlaten van haar kind.

De vondelingenschuif (of het vondelingenluik) in Borgerhout bestaat al sinds 2000. In totaal zijn er nu al 18 kindjes te vondeling gelegd. Het recordjaar was 2018, met vier vondelingen. Tenzij de moeder alsnog contact opneemt, weet Moeders voor Moeders niet waar het kindje vandaan komt. De moeder kan bij het te vondeling leggen een puzzelstukje meenemen dat ze later ter identificatie kan gebruiken als ze contact wil opnemen of zich zelfs nog bedenkt.

Moeders voor Moeders zorgt voor opvang voor de vondeling en als de vzw na enkele weken nog niets gehoord heeft van de moeder, wordt de adoptieprocedure opgestart om het kindje onder te brengen in een nieuw gezin.

bron: Belga