Drie doden bij veronderstelde terreuraanval op bus in Kenia

Bij een veronderstelde terreuraanval op een reizigersbus in het kustgebied van Kenia zijn minstens drie mensen omgekomen, zo heeft countycommissaris Irungu Macharia gemeld.

De aanval vond om 10.00 uur Belgische tijd plaats in de noordoostelijke county Lamu, in een gebied met de naam Nyongoro. De bus reed van de kuststad Malindi naar Mokowe in Lamu.

De bus werd beschoten, maar de bestuurder slaagde er toch in weg te komen. Wellicht betreft het een terreurdaad, maar volgens Macharia is daarvan geen bevestiging. “Het kan iedereen zijn, bandieten of andere criminele elementen.”

Sommige panikerende inzittenden sprongen uit de bus en probeerden weg te geraken.

Zeker drie mensen vonden de dood, drie anderen raakten gewond.

Hoeveel passagiers de bus van Mombasa Raha vervoerde is niet duidelijk.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. In het verleden hebben gewapende lieden al reisbussen in Kenia aangevallen en dikwijls werd daarbij de link met terreurgroepen gelegd.

De Keniaanse kust is populair bij toeristen. Vele reizigers vliegen eerder naar topbestemmingen als Malindi, in plaats van over de weg te reizen.

bron: Belga