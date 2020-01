Cyprus, Israël en Griekenland tekenen akkoord voor EastMed-gaspijplijn

De leiders van Cyprus, Griekenland en Israël hebben donderdag een basisakkoord ondertekend dat de bouw van de EastMed-gaspijplijn mogelijk maakt in de Middellandse Zee. Bij de ondertekening van het akkoord in Athene waren de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu en de Cypriotische president Nikos Anastasiades aanwezig. Nu moet een aanbesteding uitgeschreven worden, zodat private investeerders zich kunnen inschrijven. Israël schat dat de controversiële pijplijn, die ruim 2.000 kilometer lang zou worden, functioneel kan zijn in 2025.

“We bouwen een brug waarmee energie naar Europa zal gebracht worden”, zei Mitsotakis. Volgens hem zal de pijplijn helpen om de regio te stabiliseren en zal ze welvaart brengen.

Turkije heeft de EastMed-pijplijn al herhaaldelijk verworpen. Ankara zegt dat het dergelijke projecten niet zal toelaten in de oostelijke Middellandse Zee zonder dat het participeert of ermee instemt. Het noemde de alliantie van Cyprus, Griekenland en Israël ook al een poging om het land te omsingelen.

Israël wil vanaf 2025 gas door de pijpleiding naar Europa transporteren. De kosten voor de bouw van de leiding, die van Israël over Cyprus, Kreta en het Griekse vasteland naar Italië zou lopen, kunnen tot meer dan 6 miljard euro (6,7 miljard dollar) oplopen. De Verenigde Staten en de Europese Unie steunen het project. Washington benadrukte dat Europa minder afhankelijk moet worden van gas uit Rusland.

bron: Belga