Burgemeester Genk wil vrije verkoop vuurwerk laten herbekijken

De vrije verkoop van vuurwerk moet worden herbekeken. Dat vindt althans Wim Dries, de burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Het is voor de Vlaamse regering wat gemakkelijk om aan de gemeenten te zeggen dat er nu een verbod op het afsteken van vuurwerk geldt en dat zij er dan maar voor moeten zorgen dat dat wordt gehandhaafd.” De voorbije nieuwjaarsnacht was de eerste waarin een algemeen verbod op het gebruik van vuurwerk van kracht was. Enkel op plaatsen en momenten waarvoor het betrokken gemeentebestuur expliciete toestemming gaf, was vuurwerk nog toegelaten.

Volgens Wim Dries (CD&V) delen de VVSG en het Netwerk Brandweer de mening dat de handhaving van zo’n algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk niet te rijmen valt met een vrije verkoop. “Het Vlaamse verbod is erg moeilijk te handhaven, je bent bijna altijd te laat. Het aantal effectieve pv’s dat wordt uitgeschreven, is dan ook erg beperkt.” Volgens Dries is het “dweilen met de kraan open”.

Hij wil de regels met betrekking tot de verkoop van vuurwerk dan ook laten herbekijken. Het gaat om een federale bevoegdheid, die valt onder minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V). Een verbod op de verkoop van vuurwerk zou evenwel niet voor de hand liggend zijn, zegt Dries. “Ook in Nederland en Duitsland is het afsteken van vuurwerk een traditie en daar zou het dan wel nog te koop zijn. We zouden daarom moeten bekijken of daar op de een of andere manier afspraken over kunnen worden gemaakt.”

In Het Belang van Limburg zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) intussen dat het ingevoerde verbod nooit tot doel had elke vuurpijl op oudejaarsnacht te weren. “Maar we zien wel dat er dankzij de nieuwe wetgeving een mentaliteitswijziging is ontstaan waardoor mensen meer stilstaan bij de schadelijke gevolgen van vuurwerk.”

Die mentaliteitsverandering is hoe dan ook iets waarop ook Wim Dries wil inzetten. “Dat zeggen wij ook vanuit de VVSG: gebruik geen vuurwerk, maar doe je het toch, zorg dan voor de nodige veiligheidsmaatregelen.”

bron: Belga