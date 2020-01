Belgen in het buitenland – Tielemans en Leicester City halen stevig uit in Newcastle

Leicester City heeft woensdag op de 21e speeldag in de Premier League met 0-3 gewonnen op het veld van Newcastle United. Bij de rust stond het al 0-2 in het voordeel van Leicester, na twee catastrofale missers van linksback Florian Lejeune. Ayozé Perez (36.) en drie minuten later ook James Maddison namen de nieuwjaarsgeschenken met open armen aan. De treffer van Maddison was prinsheerlijk: de 23-jarige Engelsman knalde met links onhoudbaar in de kruising. In het slot van de wedstrijd zette invaller Hamza Choudhury de 0-3 eindstand op het bord. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, een zieke Dennis Praet zat niet in de selectie. Leicester City blijft tweede in de Premier League en verkleint de kloof met leider Liverpool voorlopig tot tien punten. De vicekampioen speelt pas donderdag tegen Sheffield United. Newcastle blijft in de middenmoot hangen.

Tottenham Hotspur, met Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld de hele wedstrijd in de rangen, verloor met het kleinste verschil (1-0) op bezoek bij Southampton. Danny Ings scoorde na zeventien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd, zijn dertiende van het seizoen. Harry Kane, dit seizoen namens de Spurs goed voor elf doelpunten, werd een kwartier voor tijd gewisseld, vermoedelijk met een hamstringblessure. Voor de Spurs, die ook onder José Mourinho niet op toerental geraken, was het al de zevende competitienederlaag van het seizoen. In de Premier League staan ze dan ook pas op de zesde plaats, Southampton is elfde.

In het duel tussen Watford en Wolverhampton Wanderers (2-1) eisten de Belgen een negatieve hoofdrol op. Balverlies van Leander Dendoncker lag aan de basis van het openingsdoelpunt van Gerard Deulofeu op het halfuur, vlak na de pauze verdubbelde Abdoulaye Doucouré de score voor de thuisploeg. Pedro Neto lukte op het uur nog de aansluitingstreffer nadat het leer was afgeweken op Christian Kabasele. Tien minuten later werd de voormalige Genkenaar met rood van het veld gestuurd. Watford hield stand en boekte zo een belangrijke zege, waarmee ze echter niet van de negentiende en tevens voorlaatste plaats afraken. Wolves is zevende.

