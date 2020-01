Belgen in het buitenland – Liverpool, met invaller Origi, laat ook tegen Sheffield niets liggen

Liverpool heeft donderdag op de 21e speeldag van de Premier League de punten thuisgehouden tegen Sheffield. De Armada van coach Jürgen Klopp haalde het met 2-0 De onvermijdelijke Salah (4.) zette Liverpool al snel op 1-0. Sheffield probeerde zich wel terug in de partij te knokken, maar toen Mané (64.) de 2-0 nette, was het over en uit. Divock Origi viel bij de thuisploeg twaalf minuten voor tijd in.

In de stand staat Liverpool (58 ptn) met een straat voorsprong aan kop op eerste achtervolgers Leicester (45 ptn) en Manchester City (44 ptn). The Reds tellen bovendien een match minder. Sheffield (29 ptn) is achtste.

bron: Belga