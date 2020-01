Beerschot plukt Frédéric Frans weg bij Lierse

Beerschot heeft zich verzekerd van de diensten van Frédéric Frans. De centrale verdediger komt over van amateurclub Lierse Kempenzonen en vertrok meteen mee op winterstage, zo maakten beide clubs bekend. Frans ondertekende op het Kiel een contract voor 2,5 seizoenen tot medio 2022. Frans was afgelopen zomer al in beeld op het Kiel, maar koos na een jaar bij het Schotse Dundee United voor een terugkeer naar het Lisp. Behalve ook nog even voor Partick Thistle in Schotland (2014-2016) voetbalde de dertigjarige verdediger zijn hele carrière voor Lierse. Eerst van 2006 tot 2014, nadien van 2016 tot 2018 en nu dus het laatste deel van 2019.

“Zijn vertrek is zowel sportief als extrasportief een aderlating”, geeft voorzitter Luc Van Thillo van Lierse Kempenzonen toe. “Maar Frédéric had in zijn hoofd de klik gemaakt voor een transfer. Het ws het nog moeilijk om de klok terug te draaien. Toen hij voor ons tekende, maakten we ook de onderliggende afspraak dat als hij zichzelf kon verbeteren met een transfer naar 1A of 1B we hem niet gingen tegenhouden. We zijn dus met Beerschot een correcte transfersom overeengekomen.”

De dertigjarige Frans stapte in Deurne mee op het vliegtuig richting Spanje, waar Beerschot zijn winterstage afwerkt. “Ik verlaat Lierse Kempenzonen met pijn in het hart. Maar Beerschot speelt een reeks hoger en heeft titelambities. Dat ik er een paar oude bekenden terugvind, speelde ook wel mee”, verklaarde de ervaren verdediger zijn transfer.

Frans moet coach Hernan Losada achterin meer keuzemogelijkheden geven. Net voor de winterstop viel sterkhouder Rubin Seigers uit bij de leider in de tweede periode in 1B. De Limburgse verdediger staat nog minstens tot eind januari met een knieblessure aan de kant.

Gisteren maakte Beerschot ook al de komst van de Franse verdediger Baptiste Aloé (25) bekend. Die komt over van Valenciennes en zette zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen, met een seizoen optie.

Bron: Belga