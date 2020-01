“Nederland zal van naam veranderen!”

Een opfrisbeurt voor het internationale imago van Nederland heeft voor verwarring gezorgd in China, waar kranten foutief berichtten dat Nederland van naam zou veranderen. Zelfs de staatskrant Global Times ging de mist in.

De Nederlandse overheid kondigde in november aan haar huisstijl met ingang van 1 januari 2020 te moderniseren met een nieuw logo: de letters ‘NL’ die een oranje tulp vormen. Ook zal in sommige talen het voorheen vaak gebruikte ‘Holland’ plaatsmaken voor een vertaling van ‘Nederland’, zoals het Engelse ‘Netherlands’. In enkele landen, waaronder China, verandert de naam naast het logo niet, volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Helan of Nidelan?

Chinese media schreven echter dat het Chinese woord voor Nederland, het op Holland lijkende ‘Helan’, voortaan ‘Nidelan’ zou zijn. “Helan zal van naam veranderen!”, kopte staatskrant Global Times. Op sociale media werden berichten over het nieuws meer dan 400 miljoen keer bekeken. In reacties vroeg men zich af waarom het mooi klinkende ‘Helan’, een combinatie van karakters die lotus en orchidee betekenen, werd afgeschaft. En of de Chinese woorden voor erwt en cavia, respectievelijk ‘Helan boon’ en ‘Helan big’, nu ook moesten veranderen.

De Nederlandse ambassade in Peking liet weten dat het om een misverstand ging. “Bedankt voor alle aandacht”, schreef de ambassade op Weibo, de Chinese variant van Twitter. “Helan is nog steeds Helan.” Volgens een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de nieuwe stijl bedoeld om “nog duidelijker te laten zien wat Nederland te bieden heeft”.