Zowat 28.000 bezoekers voor vuurwerk in Gent en geen zware incidenten in feestnacht

In Gent is de oudejaarsnacht relatief rustig verlopen, zeggen de lokale politie en de hulpdiensten. Er waren enkele vechtpartijen en bestuurlijke aanhoudingen, maar er waren geen zware incidenten. Het vuurwerk aan Portus Ganda lokte 28.000 mensen. De politie moest uitrukken voor enkele schermutselingen en vechtpartijen, maar heeft nog geen cijfers over het aantal incidenten. “Er werden een paar mensen bestuurlijk aangehouden”, zegt een politiewoordvoerder. “Eén persoon moest naar het ziekenhuis na een slag in het gezicht, maar niemand raakte zwaargewond.” Er zijn voorlopig geen meldingen van slachtoffers door vuurwerk.

In Gent was eigen vuurwerk toegelaten van middernacht tot 1 uur. Er kwamen veel klachten over vuurwerk buiten die periode, maar het is nog niet duidelijk hoeveel GAS-boetes er daarvoor uitgeschreven werden.

De hulpdiensten in Oost-Vlaanderen spreken van een “relatief rustige” nacht, maar de brandweerkorpsen in de provincie voerden wel verschillende interventies uit. In Merelbeke brak rond 1 uur brand uit in een schrijnwerkerij, waarbij een kantoorgebouw en twee loodsen vernield werden. In Denderleeuw werden de omliggende brandweerkorpsen opgeroepen om een zware brand in een depot van een bouwbedrijf te bestrijden. De brandweer rukte ook uit om restanten van vuurwerk te blussen op verschillende plaatsen, maar zonder grote schade.

bron: Belga