Zoektocht naar vermiste jongeman in Vilvoorde

In Vilvoorde is woensdag gezocht naar een vermiste jongeman. De 21-jarige kwam niet thuis van een oudejaarsfuif. Het parket van Halle-Vilvoorde bevestigt de onrustwekkende verdwijning. De jongeman vierde oudjaar in de feestzaal van De Kruitfabriek langs het kanaal in Vilvoorde. “Daar is hij dinsdagavond voor het laatst gezien”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “De politie heeft woensdag in die buurt gezocht tot het donker werd. Voorlopig zonder resultaat. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning.”

De cel vermiste personen werd betrokken bij de zoektocht langs de kade van de Steenkaai. Het kanaal was de meest voor de hand liggende locatie, maar niet de enige. De politiezone Vilvoorde-Machelen leidt het onderzoek.

bron: Belga