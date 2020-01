Zestigtal mensen richt vernielingen aan in Luik

Een groep van een zestigtal mensen heeft tijdens de overgang van oud naar nieuw keet geschopt in enkele wijken in Luik. Er werden vuilbakken en enkele auto’s in brand gestoken, ze gooiden met stenen en rotjes, een bushokje werd vernield en ook de gevel van een krantenwinkel moest eraan geloven. Dat heeft de Luikse politie meegedeeld. Er kwamen in totaal veertig agenten ter plaatse, van verschillende politiezones. Eén iemand werd tot nu toe opgepakt. Er is een gerechtelijke onderzoek gaande.

De politie raadt mensen die schade leden aan om een klacht in te dienen.

bron: Belga