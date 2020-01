We bellen weer wat vaker om “beste wensen” over te maken

Het is geen verrassing dat de nieuwjaarswensen weer massaal zijn gedeeld via sociale media als Facebook, Instagram en WhatsApp. Het mobieledataverbruik is nog maar eens de hoogte in gegaan, zo melden de telecomoperatoren vandaag. Maar, opvallend: ze stellen ook vast dat we weer wat vaker gewoon een telefoontje plegen om “Gelukkig Nieuwjaar” te wensen. Het aantal telefoontjes tijdens nieuwjaarsnacht (van gisteren 20.00 uur tot vandaag 08.00 uur) was de voorbije jaren relatief stabiel gebleven. Maar dit jaar ziet zowel Proximus als Orange een opvallende toename, van respectievelijk +11 en +8 procent.

“We bellen weer wat meer om ‘Gelukkig Nieuwjaar’ te wensen”, vat Orange samen. Bij die operator wordt trouwens bijna de helft van de telefoongesprekken via het mobiele internet gevoerd.

Maar sociale media blijven het kanaal bij uitstek om de wensen over te maken. Net als de voorgaande jaren steeg het mobieledataverbruik weer fors. Bij Orange lag dat het hoogst: 170.000 gigabyte, of nagenoeg een derde meer dan tijdens de vorige oudejaarsnacht. Proximus stelde een toename met 23 procent vast tot 149.000 gigabyte. “Ten opzichte van vijf jaar geleden is het cijfer verachtvoudigd”, luidt het. En bij Telenet ging het mobieledataverbruik met de helft omhoog, tot bijna 133.000 GB.

Facebook blijkt veruit de populairste app om de beste wensen en goede voornemens kenbaar te maken, gevolgd door apps als Instagram, Snapchat en WhatsApp.

Het aantal nieuwjaars-sms’jes is verder gedaald. De drie grote operatoren samen telden 29 miljoen sms’jes (tegen bijna 34 miljoen een jaar geleden).

bron: Belga