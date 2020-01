Washington stuurt 750 soldaten naar Irak na aanval op ambassade

De Verenigde Staten gaan 750 extra soldaten naar Irak sturen, nadat de Amerikaanse ambassade in Bagdad dinsdag bestormd werd. Dat meldt het Pentagon. “De inzet (van de soldaten) is een gepaste maatregel die we nemen als een reactie op het verhoogde dreigingsniveau tegen Amerikaans personeel en faciliteiten, zoals we vandaag in Bagdad hebben gezien”, verklaart de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper in een mededeling. “De Verenigde Staten zullen onze mensen en onze belangen overal ter wereld beschermen.”

Honderden manifestanten hebben dinsdag de Amerikaanse ambassade in Bagdad bestormd. Ze reageerden daarmee op de dodelijke luchtaanvallen die de VS hadden uitgevoerd op de door Iran gesteunde groep Kataib Hezbollah, een sjiitische militie die verantwoordelijk zou zijn voor een aanval waarbij een Amerikaan om het leven kwam. Het Iraakse leger zet traangas in om de manifestanten uit elkaar te drijven.

Bron: Belga