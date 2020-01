Vandalen brengen vernielingen aan in moskee in Leuven

Vandalen hebben woensdagochtend vernielingen aangebracht aan de moskee Al-Ihsaan in Leuven. Er zijn nog geen verdachten. Dat bevestigt de politie van Leuven. Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigingen toegebracht aan de lokalen van moskee Al-Ihsaan langs de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, deelgemeente van Leuven. Ze bekladden de hoofdingang met grafitti en sloegen de glazen toegangsdeur in met een baksteen, die binnen werd aangetroffen.

Het waren moskeebezoekers voor het ochtendgebed die het vandalisme om 6 uur vaststelden. Op de Kolonel Begaultlaan werd het richtingsbord naar de moskee onleesbaar gemaakt met een spuitbus.

De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op. De daders en hun motieven zijn nog onbekend. “Er zijn nog geen verdachten. We zetten het onderzoek voort”, zegt de woordvoerder van de Leuvense politie.

De woordvoerder van de moskee betreurt de gebeurtenissen, “net tijdens deze belangrijke feestdagen waarin verbinding centraal staat”.

bron: Belga