Twee Belgische militairen gewond bij ongeval in Mali

Twee Belgische militairen zijn woensdagochtend gewond geraakt toen hun voertuig op een IED (geïmproviseerd explosief apparaat) reed in Mali. Ze werden overgebracht naar een ziekenhuis in Gao. De toestand van de militairen is stabiel. Dat meldt Defensie. Een derde werd er eveneens naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Defensie is aanwezig in Mali in het kader van de operatie MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) met 90 militairen. Het is een vredesmissie van de Verenigde Naties in Mali met als doel Mali te stabiliseren en het politieke proces te begeleiden.

België is ook aanwezig met tien militairen in het land in het kader van de Europese trainingsmissie die het Malinese leger traint (EUTM Mali).

Premier Sophie Wilmès heeft op twitter gereageerd op het voorval. “Moeilijke eerste dag van het jaar voor onze soldaten in Mali. Samen met de minister van Defensie (Philippe Goffin, nvdr) houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mijn oneindige dankbaarheid aan de mannen en vrouwen op het terrein die onze veiligheid waarborgen en onze vrijheden dagelijks verdedigen”, aldus de eerste minister.

bron: Belga