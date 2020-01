Tormans Cyclo-Crossteam van start in GP Sven Nys

Vanaf 1 januari 2020 rijden Xandro Meurisse, Quinten Hermans en Corné van Kessel in de kleuren van Tormans Cyclo Crossteam. Voor de start van de GP Sven Nys werd hun nieuw shirt voorgesteld. De top is wit en vloeit over in het bekende fluogeel met blauw van de wegploeg Wanty-Groupe Gobert, die in 2020 zal verdergaan onder de benaming Circus-Wanty Gobert. “Met Quinten Hermans, Corné van Kessel, Xandro Meurisse en de Fransman Fabian Doubey hebben we vier renners onder contract die deel uitmaken van het Tormans Cyclo Crossteam. We willen de ploeg de komende maanden uitbreiden met enkele rensters die bij de vrouwen elite aan het werk zullen gaan, naast enkele jeugdrenners. We werken daarvoor samen met Balen BC. Zij zullen zorgen voor een doorstroming naar zeg maar de eerste ploeg, Tormans”, gaf Hilaire Van der Schueren vandaag mee.

Het veldrijden is Hilaire Van der Schueren alvast niet vreemd. “Samen met de broers Palmans was ik zowat de grondlegger van het moderne veldrijden in België. Henri en Charles Palmans sponsorden mijn team, waar onder meer Niels Albert, Mario De Clercq, Tom Vannoppen en Marc Janssens deel van uitmaakten. Vandaag rijdt onze wegrenner Xandro Meurisse hier ook rond in Baal. Ik ben zeer tevreden over wat Corné van Kessel en Quinten Hermans vandaag presteerden in de GP Sven Nys. Met hun respectievelijk vierde en zesde plaats hebben ze meteen voor de nodige publiciteit gezorgd voor ons nieuw team. Dat geeft onmiddellijk het vertrouwen. Vanaf nu werken we aan de verdere uitbouw.”

Bron: Belga