Sebastian Kurz bereikt coalitieakkoord met Groenen in Oostenrijk

De conservatieve ÖVP van Sebastian Kurz en De Groenen hebben woensdagavond een coalitieakkoord gesloten dat de terugkeer van de jonge christendemocratische leider als kanselier van Oostenrijk inluidt. Tot in mei 2019 regeerde hij met extreemrechts. Kurz spreekt over een “uitstekend” akkoord dat tot stand kwam na moeilijke onderhandelingen tussen twee “zeer verschillende” partijen. “We zijn erin geslaagd om het beste van twee werelden samen te brengen”, verklaarde de leider van de ÖVP op een persconferentie in Wenen.

Werner Kogler, leider van de ecologische partij, wordt vicekanselier van de nieuwe regering onder leiding van Kurz. Hij is verheugd dat de twee partijen erin geslaagd zijn “bruggen te bouwen” voor “de toekomst van Oostenrijk”.

Bron: Belga