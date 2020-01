Red Flame Justine Vanhaevermaet maakt toptransfer in Noorwegen

Red Flame Justine Vanhaevermaet verlaat na één jaar het Noorse Roa Dynamite Girls voor de plaatselijke landskampioen LSK Kvinner, zo maakte de club uit Lilleström vandaag bekend op Instagram. Onze landgenote ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Kvinner, dat zeven landstitels op rij pakte en in de Champions League nog tegen Anderlecht uitkwam. “Ik heb nog nooit Champions League gespeeld, dus dat is wel iets waar ik zeker naar uitkijk”, klinkt het bij Vanhaevermaet. “Op persoonlijk vlak wil ik mezelf blijven ontwikkelen als middenveldster door samen te werken met iemand als Hege Riise. Ik kan nog veel van haar leren.”

De 27-jarige aanvallende middenveldster is sinds januari van dit jaar in Noorwegen aan de slag. Voordien speelde ze in de Duitse Bundesliga voor Sand, dat haar had overgenomen van RSC Anderlecht. In eigen land kwam ze ook nog uit voor de vrouwenploeg van Lierse en Sinaai Girls.

Bron: Belga