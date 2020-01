Pompeo stelt reis naar Oekraïne uit na aanval op ambassade in Bagdad

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft een bezoek aan Oekraïne uitgesteld om “de toestand” in Irak “op te volgen”, zo heeft de woordvoerster van het ministerie, Morgan Ortagus, woensdag meegedeeld. In Bagdad hebben pro-Iraanse betogers dinsdag de Amerikaanse ambassade aangevallen. In de mededeling preciseerde de woordvoerster dat de hele rondreis van Pompeo, die hem ook naar Wit-Rusland, Kazachstan, Oezbekistan en Cyprus zou brengen, uitgesteld is en opnieuw geprogrammeerd zal worden.

De Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad heeft als gevolg van de gewelddadige protesten alle consulaire diensten tot nader order opgeschort. Amerikaanse burgers werden opgeroepen weg te blijven van de diplomatieke vertegenwoordiging, deelde de ambassade woensdag mee. Het consulaat-generaaal in Erbil, de hoofdstad van de Koerdische autonome regio in het noorden van Irak, blijft open voor visumaanvragen en paspoortaangelegenheden.

Als gevolg van Amerikaanse luchtaanvallen op sjiitische milities in het weekend drongen dinsdag honderden betogers de beveiligde Groene Zone van Bagdad binnen om de Amerikaanse ambassade te bestormen. Veiligheidstroepen dreven de betogers terug voordat ze op het terrein van de ambassade geraakten.

Het Amerikaanse leger plaatste ter bescherming van de ambassade een honderdtal mariniers uit het naburige Koeweit over. Woensdag stuurde het leger bovendien ongeveer 750 soldaten vanuit de Verenigde Staten naar de regio voor het geval de toestand verder zou escaleren.

Bron: Belga