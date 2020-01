PDC WK darts – Nederlander Van Gerwen moet wereldtitel afstaan aan Wright

De Nederlandse darter Michael van Gerwen heeft zijn wereldtitel verrassend moeten afstaan. De nummer één van de wereld was woensdag in de WK-finale in Londen tegen Peter Wright niet in topvorm. De dertigjarige Brabander ging tegen de negentien jaar oudere Schot met 7-3 onderuit. De onttroonde titelhouder gooide met een prima gemiddelde (102,88 punten), maar faalde opvallend vaak bij het uitgooien op de dubbels. Dat leidde op het podium tot veel irritatie bij de onttroonde dartskoning.

Van Gerwen won eerder de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Hij versloeg Wright in 2014 in de WK-finale nog wel (7-4).

Wright, die met een gemiddelde van 103,22 punten voor de eerste keer de wereldtitel veroverde, gaat met een winstpremie van circa 586.000 euro naar huis. Van Gerwen hield aan dit WK ongeveer 234.000 euro over.

bron: Belga