Paus verontschuldigt zich om “geduld verliezen” na te stevige handdruk

Paus Franciscus heeft zich vandaag verontschuldigd omdat hij de avond tevoren zijn “geduld had verloren” toen een vrouw hem op het Sint-Pietersplein te Rome te hardhandig een hand gaf. Op een video is te zien hoe een Aziatische dame de kerkleider naar zich toetrekt, waarna de Argentijn duidelijk boos een klap op haar hand geeft. Op sociale media lokte dit verontwaardiging uit.

Voor het Angelusgebed verontschuldigde de 83-jarige Franciscus zich: “Talrijke keren verliezen wij ons geduld. Dat overkomt mij ook. Ik excuseer me voor mijn slechte voorbeeld.”

Het is niet de eerste keer dat de paus lichamelijk contact afwijst. In maart trok hij zijn hand van meerdere mensen weg die zijn hand en ring wilden kussen. Het Vaticaan zei later dat dit om hygiënische redenen was.

Bron: Belga