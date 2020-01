Onrust Hongkong – Ongeveer 400 mensen opgepakt bij eerste betoging van 2020 voor democratie in Hongkong

De prodemocratische beweging in Hongkong heeft massaal betoogd op nieuwjaarsdag. Op de manifestatie is het tot botsingen met de politie gekomen. Ongeveer 400 mensen werden opgepakt. Meer dan een miljoen mensen namen deel aan de betoging volgens de organisatoren. “De totale deelname overschreed de 1,03 miljoen van 9 juni”, de datum van de eerste grote manifestatie van de beweging, zei het Civil Human Rights Front.

De autoriteiten van de voormalige Britse kolonie vroegen de organisatoren woensdag de optocht voortijdig stop te zetten omdat er ongeregeldheden waren uitgebroken. De betoging, die toegestaan was, begon vreedzaam in de namiddag, maar het kwam toch tot botsingen toen de betogers door de wijk Wan Chai trokken.

“Ongeveer 400” manifestanten werden opgepakt, onder meer wegens “onwettig wapenbezit”, maakte een hoge officier van de Hongkongse politie bekend.

Bron: Belga