Nieuwjaar – Meer dan 180 mensen gearresteerd en 1 persoon zwaargewond in Brussel

In Brussel hebben er op oudejaarsavond 154 administratieve en 27 gerechtelijke arrestaties plaatsgevonden. Dat blijkt uit een balans van de zes politiezones, meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. In totaal zijn elf wagens en een scooter in brand gestoken. In het station van Beekkant is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met een mes werd gestoken. Twee agenten van de zone Brussel-Zuid zijn lichtgewond geraakt, maar ze konden na verzorging opnieuw aan de slag.

De brandweer is moeten uitrukken voor 75 vuilnisbakken die in brand zijn gestoken en 9 branden in appartementen. Zestien voertuigen zijn beschadigd, waaronder enkele die in de buurt stonden van auto’s die in brand zijn gestoken.

Op de Sleeckxlaan in Schaarbeek is rond 2 uur een balkon ingestort toen er mensen opzaten. Er vielen daarbij vijf lichtgewonden.

bron: Belga