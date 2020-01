Nieuwjaar – Meer dan 180 mensen gearresteerd en 1 persoon zwaargewond in Brussel

In Brussel hebben er op oudejaarsavond 154 administratieve en 27 gerechtelijke arrestaties plaatsgevonden. Dat blijkt uit een balans van de zes politiezones, meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. In totaal zijn elf wagens en een scooter in brand gestoken. In het station van Beekkant is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met een mes werd gestoken. De administratieve arrestaties kunnen nog omgezet worden in gerechtelijke als er overtuigende bewijzen aan het dossier worden toegevoegd.

In de zone Brussel-Zuid waren er 54 administratieve arrestaties en 4 gerechtelijke. Er werden 4 voertuigen en een scooter in brand gestoken. In Brussel-West werden 47 administratieve en 1 gerechtelijke arrestatie uitgevoerd en 3 brandende voertuigen geteld. In Brussel-Elsene gaat het om 45 administratieve en 7 gerechtelijke arrestaties en 2 brandende voertuigen en in Brussel-Noord om 8 administratieve en 4 gerechtelijke arrestaties en 2 in brand gestoken wagens. In Montgomery werden enkel 8 gerechtelijke arrestaties uitgevoerd en in Marlow 3.

Twee agenten van de zone Brussel-Zuid zijn lichtgewond geraakt, maar ze konden na verzorging opnieuw aan de slag. Een agent van de zone Brussel-Noord raakte lichtgewond toen hij gebeten werd door een politiehond.

In het station Beekkant werd een man rond 2 uur neergestoken. Verder meldt de MIVB nog een reeks incidenten. Zo werd er rond 00.22 uur aan de halte Ieper met projectielen gegooid naar een tram, waardoor de ramen zijn gesneuveld, werd er graffiti gespoten op twee metrostellen aan station Erasmus, werd een bushokje vernield op het Sint-Pietersplein in Ukkel en kwam een politiewagen om een nog onbekende reden terecht op de tramsporen ter hoogte van het Raadsplein.

De brandweer is moeten uitrukken voor 75 vuilnisbakken die in brand zijn gestoken en 9 branden in appartementen. Zestien voertuigen zijn beschadigd, waaronder enkele die in de buurt stonden van auto’s die in brand zijn gestoken.

Op de Sleeckxlaan in Schaarbeek is rond 2 uur een balkon ingestort toen er mensen opzaten. Er vielen daarbij vijf lichtgewonden.

Er moest ook 165 keer uitgerukt worden voor medische hulp, 50 keer naar iemand thuis, terwijl de andere incidenten op de openbare weg plaatsvonden. Door ongevallen met vuurwerk waren er 23 interventies. Tien mensen moeten afgevoerd worden met de ziekenwagen.

Aan de Heysel vonden 60 interventies plaats en moesten 5 mensen afgevoerd worden met de ziekenwagen.

bron: Belga