Nieuwjaar – Al 80 administratieve en 9 gerechtelijke arrestaties in Brussel

In Brussel hebben er op oudejaarsavond al 80 administratieve en 9 gerechtelijke arrestaties plaatsgevonden. Dat blijkt uit een eerste balans van de zes politiezones rond middernacht, meldt Olivier Slosse, de woordvoerder van de politie Brussel-Elsene. In totaal zijn acht voertuigen in brand gestoken. Er zijn geen meldingen van gewonden. De administratieve arrestaties kunnen nog omgezet worden in gerechtelijke als er overtuigende bewijzen aan het dossier worden toegevoegd.

Een aantal mensen werd opgepakt voor het in brand steken van vuilnisbakken of het gooien van projectielen naar bussen, auto’s of voertuigen van de politie. Voorlopig is het nog niet tot rellen gekomen, zoals vorig jaar.

De arrestaties vonden voornamelijk plaats in de zones Brussel-West, Brussel-Elsene, Brussel-Zuid en in mindere mate in Brussel-Noord. Elke zone houdt bij welke incidenten op zijn grondgebied plaatsvinden.

De brandweer en politie hebben al een aantal keer samengewerkt. Zo heeft de politie op verschillende plaatsen toezicht gehouden voor branden op de openbare weg.

bron: Belga