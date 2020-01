Netanyahu vraagt onschendbaarheid aan parlement

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft aan het parlement onschendbaarheid gevraagd tegen vervolging voor corruptie. Dat deed hij woensdag in een brief aan Knesset-voorzitter Yuli Edelstein. De 70-jarige premier zei in een toespraak dat hij voor een beperkte periode onschendbaarheid vraagt en zijn onschuld voor de rechtbank zal bewijzen. “Ik wil Israël nog vele jaren leiden om historische successen te boeken”, aldus Netanyahu.

Het proces tegen Netanyahu zal nu vertraging oplopen, of het parlement op zijn vraag zal ingaan of niet. De rechtszaak zal pas na de verkiezingen van maart plaatsvinden.

Het ministerie van Justitie zei in november 2019 dat Netanyahu aangeklaagd moest worden voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd. Netanyahu sprak van een poging tot staatsgreep en bekritiseerde het gerecht. Hij beschuldigde de politie ervan dat ze getuigen onder druk had gezet.

Procureur-generaal Avichai Mandelblit stuurde de aanklacht tegen Netanyahu op 2 december 2019 naar de voorzitter van het parlement. Daarna had Netanyahu 30 dagen de tijd om onschendbaarheid aan te vragen.

