NBA – Voormalig NBA-topman David Stern overleden

Gewezen NBA-topman David Stern is woensdagnamiddag op 77-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding, zo maakte de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie bekend. Stern was medio december tijdens een restaurantbezoek in elkaar gezakt en daarna onmiddellijk naar een ziekenhuis in New York overgebracht, waar hij geopereerd werd.

David Stern was tussen 1984 en 2014 dertig jaar lang NBA Commissioner. Hij maakte van de NBA een wereldmerk waarvan supersterren als Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, en later Kobe Bryant en LeBron James dé gezichten waren. Er kwamen zeven nieuwe ploegen bij, tot de dertig die er vandaag zijn, en met de groeiende media-aandacht namen ook de lonen van de spelers enorm toe. Waar het gemiddelde salaris in 1984 zo’n 250.000 dollar bedroeg, was dat in 2014 al opgelopen tot 5 miljoen dollar. Toch waakte Stern erover dat de teams financieel gezond bleven.

In 2016, twee jaar nadat hij was opgevolgd door Adam Silver, werd Stern opgenomen in de Hall of Fame van de NBA. Hij kreeg de eretitel “NBA Commissioner Emeritus”.

bron: Belga