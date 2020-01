Minstens tien gedetineerden zijn omgekomen bij geweld tussen verschillende bendes in een gevangenis in de deelstaat Zulia, in het noorden van Venezuela. Dat meldt een Venezolaanse ngo die opkomt voor de rechten van gevangenen. “De oorlog tussen de bendes in het detentiecentrum van Cabimas heeft aan minstens tien mensen het leven gekost”, stelt de ngo Una ventana a la libertad (Een venster op de vrijheid, nvdr).

De Venezolaanse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het incident.

Bron: Belga