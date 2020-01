Minstens 16 doden bij gevechten in Mexicaanse gevangenis

Bij geweld in een gevangenis in Mexico hebben minstens zestien gedetineerden het leven gelaten. Vijf andere mensen raakten gewond bij de gevechten in de gevangenis in Zacatecas, deelden de plaatselijke veiligheidsautoriteiten woensdag mee. De politie viel de gevangenis binnen om een einde te maken aan de gevechten. De agenten vonden vier pistolen en verscheidene steekwapens. De veiligheidschef van Zacatecas, Ismael Camberos Hernández, zei volgens mediaberichten dat de wapens waarschijnlijk tijdens het bezoek van dinsdag de gevangenis waren binnengesmokkeld. Bij een inspectie in het weekend werden geen wapens gevonden.

bron: Belga