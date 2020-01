Iran zal “zware prijs” betalen na bestorming op ambassade in Bagdad

Iran zal een “zware prijs” betalen na de bestorming op de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump verklaard op Twitter. De president ziet in die bestorming een “georkestreerde aanval” van Iran. “Iran zal volledig verantwoordelijk gesteld worden voor slachtoffers of schade aan onze faciliteiten. Ze zullen een zware prijs betalen! Dit is geen waarschuwing, het is een bedreiging. Gelukkig Nieuwjaar”, aldus Trump. Hij bedankte verder nog de president en premier van Irak voor hun snelle reactie.

Honderden manifestanten bestormden dinsdag de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Verschillende wachthuisjes aan de toegangspoort tot het complex zijn in brand gestoken, zo blijkt uit beelden van de nieuwszender al-Arabiya. De manifestanten zwaaien ook met vlaggen van sjiitische milities die actief zijn in Irak. Een woordvoerder van de ambassade heeft aan nieuwszender CNN gezegd dat de demonstranten er evenwel niet in geslaagd zijn om het gebied binnen te dringen.

Bron: Belga