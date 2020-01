Eli Iserbyt doet met tweede plaats in Baal schitterende zaak in klassement

Enkel Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) kon op nieuwjaarsdag wat weerwerk bieden aan Mathieu van der Poel. Toen de Nederlander voor halfcross ging versnellen, was de West-Vlaming er evenwel ook aan voor de moeite. Al snel legde die zich neer bij de overmacht van de wereldkampioen. Iserbyt reed wel naar de tweede plaats en telt in het klassement nu 4:12 voorsprong op Mathieu van der Poel. Zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout volgt als derde op 5:10. Iserbyt doet overigens een schitterende zaak in het klassement van de DVV Trofee. Mathieu van der Poel nadert dan wel, maar de wereldkampioen zal niet alle manches meer afwerken van dit regelmatigheidscriterium. “Ik wist dat als ik er alles aan zou doen om Mathieu van der Poel te volgen dat ik mijn motor zou opblazen. Vandaar dat ik temporiseerde op het juiste moment. Ik reed zo met het klassement in het achterhoofd. Ik focuste me op de tweede plaats en het klassement. Het ploegenspel klopte vandaag wel. Daar was de afgelopen tijd heel wat om te doen geweest. Ik moet in die zaken misschien wat meer mijn mond houden op het gepaste moment. Noem het wat onervarenheid. De plooien, als die er al waren, zijn nu wel gladgestreken”, lachte Iserbyt na afloop.

Van der Poel duldde 22 minuten tegenstand in Baal. “Op de versnelling van Mathieu van der Poel had ik geen enkel antwoord in huis. Ik wist dat het nog een lange cross ging worden. Daarom achtte ik het verstandiger te wachten op dat groepje dat achter me aan reed zodat ik zelf wat energie zou kunnen sparen en ietwat recupereren. Ik moest een tijdje niet veel werk doen. Daarna ging ik toch demarreren, maar dan viel ik op een heel domme manier. Thomas Pidcock kwam hierdoor bij mij. In de laatste ronde had ik nog veel over en kon ik Pidcock van me afschudden. Bergop voelde ik me beter, al is Thomas Pidcock wel een acrobaat op de fiets.”

bron: Belga