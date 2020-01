Dode en gewonden bij kettingbotsingen met zeventig voertuigen in Friesland

Bij kettingbotsingen in het Nederlandse Friesland is dinsdagavond een 58-jarige vrouw om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Bij de twee kettingbotsingen waren in totaal zeventig voertuigen betrokken. Het eerste ongeluk gebeurde op een weg bij het dorp Akkrum. Daar kwam de vrouw om en raakten negentien mensen gewond. Een deel van hen is naar ziekenhuizen gebracht. Korte tijd later botsten een tiental kilometer verder veertig auto’s op elkaar. Hierbij raakten acht mensen gewond.

Tientallen mensen die bij de botsingen betrokken waren maar die niet gewond raakten, zijn ondergebracht in hotels in de buurt. De gemeente Heerenveen heeft een telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden.

Het is heel mistig in Friesland, waardoor het extreem gevaarlijk is op de weg.

Bron: Belga