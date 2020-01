Daniel Deusser wint voor de tweede keer Kerstjumping Mechelen

De Duitser Daniel Deusser (Killer Queen) heeft vanavond voor de tweede keer in zijn carrière de Wereldbekermanche jumping in Mechelen gewonnen. Deusser, de schoonzoon van de betreurde Eric Wauters, haalde het op de Kerstjumping van de Zwitser Pius Schwizer (Cortney Cox) en onze landgenoot Wim Vermeir (IQ van het Steentje). Deusser won in 2013 de eerste keer de Wereldbeker van Mechelen met Cornet d’Amour en was maandag opnieuw aan het feest met het negenjarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Killer Queen VDM. “Het is onmogelijk de twee zeges te vergelijken omdat het over twee totaal andere paarden gaat”, reageerde de Duitse partner van Carolina Wauters, dochter van Eric Wauters, de geestelijke vader van de Kerstjumping. “Cornet d’Amour was en is het beste paard waarmee ik ooit mocht rijden en was op zijn hoogtepunt toen ik in 2013 won. Killer Queen staat aan het begin van haar carrière en dus is dit meer dan een aangename verrassing. Wel heb ik het gevoel dat zij op termijn even goed of misschien wel beter kan worden.”

Langs Belgische kant zorgde Wim Vermeir voor een aangename verrassing. Hij veroverde met de elfjarige BWP-ruin IQ van het Steentje de derde plaats en stijgt zo met een totaal van 25 punten naar de twintigste plaats in het algemeen klassement. De finale, die midden april in Las Vegas georganiseerd wordt, is voorbehouden voor de top achttien. “Las Vegas komt in zicht, maar ik wil eerst met Niels Bruyneels en de bondscoach overleggen of dit wel de beste stap is voor IQ en mezelf. Soms moet je niet te snel willen gaan. In ieder geval is deze derde plaats in Mechelen een nieuwe stap voorwaarts in mijn carrière.”

Pieter Devos haalde in Mechelen met Apart de barrage niet, maar blijft wel op kop van het klassement. Hij krijgt, samen met de Zwitser Steve Guerdat, het gezelschap van de Italiaan Emanuele Gaudiano die in Mechelen met Chalou op de vijfde plaats eindigde. Het trio heeft 55 punten. Jos Verlooy, die met de elfjarige BWP-ruin Igor op weg leek naar de zege maar uiteindelijk twee balken afstootte in de barrage, pakte als elfde nog zes punten. Hij komt zo op de zeventiende plaats van het klassement terecht. Olivier Philippaerts eindigde in Mechelen met H&M Legend of Love op de zesde plaats.

Bron: Belga