Cannabis voortaan legaal te koop in Chicago

Honderden klanten haastten zich woensdagochtend in Chicago om cannabis te kopen. De softdrug werd woensdag gelegaliseerd in de staat Illinois, zoals eerder in andere staten als Californië, Colorado of Massachusetts. Aan de dispensaria in de derde stad van de Verenigde Staten kregen de eerste klanten aanstekers en hebbedingetjes met de afbeelding van het bekende groene blad. Illinois is de elfde Amerikaanse staat die het recreatieve gebruik van marihuana voor mensen ouder dan 21 jaar legaliseert.

Jay Robert Pritzker, de gouverneur van de staat, verleende meteen ook gratie aan meer dan 11.000 mensen die voor kleine drugsmisdrijven veroordeeld waren. Het verheugde hem dat hij een einde kon maken aan “een oorlog van 50 jaar rond cannabis”.

bron: Belga